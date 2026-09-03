Huawei Watch GT 7 и GT 7 Pro вышли на международный рынок

Согласно данным Иксбт.ком, компания Huawei выпустила глобальные версии своих новых флагманских смарт-часов — Huawei Watch GT 7 и GT 7 Pro. Данная презентация вызвала большой интерес на рынке носимых устройств, так как новые гаджеты получили серьезные обновления не только в дизайне, но и в спортивных функциях и времени автономной работы. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Базовая модель представлена на рынке в размерах 46 и 41 мм, а также в восьми цветовых вариантах. Про-версия, предназначенная для пользователей, ценящих повышенную прочность, получила высококачественную титановую рамку, керамическую отделку и специальный спортивный ремешок.

Функции для зимних видов спорта

Одним из важнейших нововведений новых смарт-часов стала расширенная поддержка зимних видов спорта. Устройство способно точно отслеживать процесс катания на лыжах и сноуборде, анализируя положение тела и перепады высоты даже при отсутствии сигналов ГПС. Huawei Watch GT 7 может точно различать спуски, не путая их со временем, проведенным на подъемнике.

Кроме того, приложение Huawei Хеалт предоставляет подробные карты более трех тысяч горнолыжных курортов по всему миру. Пользователи могут подсчитывать количество поворотов, измерять перегрузки, а также использовать функцию Теам-Уп, позволяющую отслеживать местоположение членов группы в режиме реального времени.

Возможности для велосипедистов и искусственный интеллект

Для любителей велоспорта также созданы специальные удобства, среди которых функции планирования подъемов, получения данных о наклоне и дистанции, а также своевременные оповещения об опасных поворотах. После завершения тренировок система AI проводит глубокий анализ общей нагрузки.

Утренний отчет оценивает готовность организма к новому дню на основе продолжительности сна, вариабельности сердечного ритма и показателей общей активности. Это помогает спортсменам и людям, ведущим активный образ жизни, правильно распределять ежедневный режим.

Автономность и ценовая политика

Благодаря многослойным кремниевым аккумуляторам 46-миллиметровые модели Huawei Watch GT 7 и GT 7 Pro могут работать до 21 дня в режиме легкого использования. При этом устройства поддерживают бесконтактные платежи через Curve Пай, а также программу Huawei МултиПасс с трехмесячной подпиской на Хеалт+.

На рынке Великобритании модель Huawei Watch GT 7 поступила в продажу по цене от 280 фунтов стерлингов, а GT 7 Pro — от 380 фунтов стерлингов. В период с начала сентября до середины октября покупателям также предоставляются специальные купоны на скидку в размере 50 фунтов стерлингов.