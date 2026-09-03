Apple iPhone Ultra может радикально изменить дизайн

В то время как компания Apple готовится к представлению своих следующих флагманских устройств, в интернете появилась интересная информация о будущих смартфонах. Как сообщает издание иксбт.ком, модель iPhone Ultra, ожидаемая к презентации в сентябре, может радикально изменить философию дизайна Apple, отказавшись от элемента, который был ключевым символом на протяжении многих лет. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Появившиеся в сети изображения нового защитного стекла дают первое представление о внешнем виде будущих устройств. В частности, при сравнении стекол для iPhone Ultra и iPhone 18 Pro заметны существенные различия. Примечательно, что в стекле для версии Ultra вместо привычного выреза Dynamic Island предусмотрено простое круглое отверстие для селфи-камеры.

Особенности модели Ultra

По мнению экспертов, такое дизайнерское решение напрямую связано со складной конструкцией смартфона и его сверхтонким корпусом. Согласно данным, ожидается, что толщина iPhone Ultra в разложенном состоянии составит всего 4,5 мм. Размещение полноценных модулей Факе ИД для внешнего и внутреннего экранов внутри столь компактного и тонкого корпуса является технически крайне сложной задачей.

По этой причине предполагается, что инженеры Apple могут отказаться от системы распознавания лиц, переместив сканер отпечатков пальцев на боковую грань устройства. Если эта информация подтвердится, iPhone Ultra станет первым флагманом Apple без системы Факе ИД со времен выхода iPhone Кс.

Сходство с устройствами Android

Таким образом, компания может попрощаться со своим фирменным вырезом в экране, который сначала был широкой «челкой», а затем трансформировался в Dynamic Island. Внедряемое вместо него простое круглое отверстие под камеру уже много лет является стандартным решением для смартфонов на базе Android.

Эти изменения показывают, что Apple готова пойти на определенные компромиссы ради уменьшения толщины корпуса, предоставляя пользователям новейшие технологические возможности. Ожидается, что по мере приближения презентации нового флагмана дискуссии на эту тему будут только усиливаться.