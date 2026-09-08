Бекзод Курбонов завоевал серебряную медаль в Германии

Узбекский конник Бекзод Курбонов успешно выступил на престижных соревнованиях по конному спорту в Германии, войдя в число призеров. Его результат был зафиксирован в программе преодоления сложных препятствий высотой 145 сантиметров.

Представитель Узбекистана стал призером соревнований в Германии

В округе Обербайерн в Германии прошел турнир по конному спорту в дисциплине конкур «Чиемсее Пфердефестивал».

В соревнованиях приняли участие опытные всадники из разных стран. Член сборной Узбекистана Бекзод Курбонов также защищал честь нашей страны на этом турнире.

Препятствия высотой 145 сантиметров не стали помехой для Курбонова

Наш всадник принял участие в турнирной программе прыжков через препятствия высотой 145 сантиметров и в итоге занял второе место.

Во время соревнований Курбонов выступал в паре с конем по кличке «Матс ВГ».

Результат Бекзода Курбонова в Германии стал очередной международной наградой для узбекского конкура.

Результат Бекзода Курбонова

Показатель Информация Соревнование «Чиемсее Пфердефестивал» Страна Германия Регион Обербайерн Направление Конкур Высота препятствий 145 см Результат Серебряная медаль Всадник Бекзод Курбонов Лошадь «Матс ВГ»

Почему этот результат важен?

В конкуре, наряду с личным мастерством всадника, решающее значение имеет слаженная работа с лошадью. Особенно в программе прыжков через 145-сантиметровые препятствия даже малейшая ошибка может повлиять на конечный результат.

С этой точки зрения успешное завершение турнира в Германии для Бекзода Курбонова в очередной раз продемонстрировало его конкурентоспособность на международной арене.

Таким образом, член сборной Узбекистана Бекзод Курбонов завоевал серебряную медаль в программе прыжков через препятствия высотой 145 сантиметров на турнире «Чиемсее Пфердефестивал». Этого результата он добился вместе со своим скакуном по кличке «Матс ВГ».