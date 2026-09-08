Легендарная серия Нокиа Аша возвращается на платформе Android

Компания ХМД Глобал официально вернула на рынок знаменитый бренд Аша, который ранее использовался Нокиа для доступных мобильных устройств. Согласно данным Иксбт.ком, представлен первый аппарат возрожденной серии — смартфон ХМД Аша 305. Гаджет привлекает внимание как простое и бюджетное устройство на базе современного Android, однако с отходом от традиционного подхода. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В начале 2010-х годов устройства Нокиа Аша занимали промежуточную нишу между простыми кнопочными телефонами и более дорогими смартфонами. Сейчас ХМД пытается перенести эту концепцию на современную платформу Android. Ожидается, что новый смартфон благодаря своей простоте и экономичности будет интересен прежде всего пользователям на развивающихся рынках.

Технические характеристики и возможности

Устройство оснащено 5-дюймовым ИПС-экраном с разрешением 854 × 480 пикселей. Аппаратная часть смартфона базируется на процессоре Унисок Т137. Модель также получила 2 GB оперативной и 16 GB встроенной памяти, чего достаточно для самых простых повседневных задач.

Модель Аша 305 отличается простотой и в плане камер. Как основная, так и фронтальная камеры оснащены 2-мегапиксельными датчиками. Толщина устройства составляет 10,2 мм, а вес — 145 граммов. На начальном этапе покупателям будут предложены варианты корпуса в черном и ярко-зеленом цветах.

Автономность и программное обеспечение

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 2500 mAh и поддерживает зарядку мощностью всего 5 В. Однако благодаря энергоэффективным компонентам производитель обещает до 32 часов автономной работы от одного заряда.

Что касается программной части, устройство работает на базе операционной системы Пулсе ОС, построенной на Android. Важной особенностью является отсутствие сервисов Google и магазина Google Play. Вместо них ХМД предлагает собственный каталог с облегченными приложениями, такими как TikTok.

Точная цена и дата начала продаж смартфона ХМД Аша 305 пока не объявлены. Ожидается, что компания раскроет эту информацию в ближайшее время.