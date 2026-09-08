Карлос Тевес: «Месси и Роналду согласились сыграть в одной команде»

Две легенды мирового футбола — Лионель Месси и Криштиану Роналду — в скором времени могут впервые выйти на поле в составе одной команды. Об этом в интервью изданию «Фут Меркато» сообщил бывший аргентинский футболист Карлос Тевес.

Тевес планирует провести в декабре 2026 года прощальный матч на стадионе «Ла Бомбонера» в Буэнос-Айресе. На эту игру он намерен пригласить бывших одноклубников и близких друзей, с которыми играл на протяжении своей карьеры. Среди них есть и Месси, и Роналду.

По словам Тевеса, он давно мечтал увидеть обоих футболистов в одной команде. Бывший нападающий связался с Роналду, и португальский футболист принял предложение. Убедить Месси также не составило труда.

«Роналду сказал, что будет там. Получить согласие Лео тоже было несложно. Оба дали согласие. Я с нетерпением жду этого. Это будет очень трогательный матч», — заявил Тевес.

Если этот план осуществится, Месси и Роналду впервые в карьере сыграют за одну команду. Ранее они неоднократно встречались друг с другом в качестве соперников, выступая за разные клубы.

Прощальный матч Тевеса запланирован на декабрь на стадионе «Ла Бомбонера». Однако точная дата его проведения пока не объявлена.

Для справки, Карлос Тевес завершил профессиональную карьеру футболиста в июне 2022 года. Он выступал вместе с Лионелем Месси за сборную Аргентины, а с Криштиану Роналду — в составе «Манчестер Юнайтед».