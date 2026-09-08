Завтра в Узбекистане ожидается потепление

·1·Узбекистан
Завтра в Узбекистане ожидается потепление

Узгидромет опубликовал прогноз погоды по Узбекистану на среду, 9 сентября.

Согласно данным, в городе Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 18–20 градусов, днём — 35–37 градусов.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области будет переменная облачность, ночью и утром местами пройдет кратковременный дождь. Температура ночью составит 13–18 градусов, днём — 25–30 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях ожидается малооблачная погода, местами с переменной облачностью, без осадков. Температура ночью составит 15–20 градусов, днём — 32–37 градусов.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях ожидается малооблачная погода, местами с переменной облачностью, без осадков. Температура ночью составит 15–20 градусов, днём — 32–37 градусов.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях будет малооблачно, без осадков. Температура ночью составит 17–22 градуса, днём — 33–38 градусов.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ожидается малооблачная погода, местами с переменной облачностью, без осадков. Температура ночью составит 15–20 градусов, днём — 32–37 градусов.

В горных районах республики ожидается малооблачная погода, местами с переменной облачностью, без осадков. Температура ночью составит 12–17 градусов, днём — 24–29 градусов.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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