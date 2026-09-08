Флагман Xiaomi 18 Фолд установил рекорд продаж в первый день

·36·Технологии
Флагман Xiaomi 18 Фолд установил рекорд продаж в первый день

Новый складной смартфон компании Xiaomi неожиданно стал невероятно популярным среди покупателей. Согласно данным иксбт.ком, модель Xiaomi 18 Фолд была полностью распродана уже в день открытия предзаказов, а объем продаж вырос на 310 процентов по сравнению с устройствами предыдущего поколения. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Этот успех стал результатом длительных усилий инженеров Xiaomi. Руководство компании подчеркнуло, что над этим уникальным форм-фактором велась интенсивная работа на протяжении почти 20 месяцев.

Передовые экранные технологии и формат

Новое устройство было представлено как промежуточный вариант между компактными и крупными складными гаджетами. Xiaomi 18 Фолд оснащен внешним экраном диагональю 5,38 дюйма и внутренним высококачественным дисплеем диагональю 7,58 дюйма.

Обе панели имеют соотношение сторон примерно 2:1 и поддерживают адаптивную частоту обновления ЛТПО от 1 до 120 Hz. Также для защиты зрения пользователей внедрена технология высокочастотного ШИМ с частотой 1440 Hz.

Такой подход позволил сохранить относительную компактность устройства в сложенном виде, обеспечив при этом очень широкое рабочее пространство в разложенном состоянии.

Инновационный процессор и память

Смартфон получил и принципиально новые технические решения. Xiaomi 18 Фолд стал первым устройством, оснащенным специальным флагманским чипом КсрингО3, произведенным по 3-нм техпроцессу.

Данный процессор состоит из 10 ядер и включает в себя 16-ядерный графический чип Г2-Ултра NX, а также нейронный процессор, обеспечивающий производительность до 200 TOPS.

Кроме того, этот смартфон получил статус первого коммерческого устройства, использующего память Чангксин ЛПДДР6. В результате Xiaomi удалось добиться идеальной оптимизации собственной мобильной платформы и нового типа оперативной памяти, выпустив их на рынок одновременно.

XiaomiXiaomi 18 FoldСмартфоныТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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