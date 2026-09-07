«Не делайте из своего отца “братишку”!»: Джамшид Нурматов довел до слез весь зал (видео)

Известный артист разговорного жанра и юморист Джамшид Нурматов на своем сольном концертном выступлении неожиданно отложил в сторону привычный смех и веселье, представив невероятно трогательный, полный боли и искренней заботы монолог об отцах — главной опоре семьи — и добрых матерях. Искренние признания артиста, шедшие из глубины души и пронизанные подступающими к горлу слезами, в одно мгновение погрузили концертный зал в тишину. Зрители, в том числе пожилые матери, молодые девушки и даже суровые мужчины — главы семейств, не смогли сдержать слёз и были вынуждены закрывать лица ладонями.

«Если у отца нет настроения, дома ни у кого его не будет»: Горькая правда о статусе отца

Джамшид Нурматов открыто высказался о культуре поведения и ценности отцовства, которую сегодня многие начинают забывать:

«Не делайте из своего отца “братишку”!»: Юморист затронул тему того, как некоторые дети после взросления переходят границы в общении с отцом. Он резко подчеркнул, что отец старше ребенка на двадцать, двадцать пять и даже тридцать лет, и с ним ни в коем случае нельзя обращаться как со сверстником или приятелем;

Основа спокойствия в доме: «Если у отца нет хорошего настроения, дома даже у собаки настроения не будет. Если же у отца настроение отличное, то все вокруг радуются и наслаждаются жизнью», — на живых примерах объяснил он, как эмоциональное состояние главы семьи определяет всю домашнюю атмосферу;

Улыбка отца — счастье ребенка: Спокойствие отца и улыбка на его лице — это величайшая защита и источник умиротворения для ребенка, и эта мысль дошла до сердца каждого зрителя в зале.

Сцена и зал утонули в слезах: Потрясение зрителей

Эмоции достигли предела, и зрительный зал превратился в истинное зеркало души:

Сам артист не смог сдержать слёз: Джамшид Нурматов, говоря обродителях, не смог сдержать слёз и открыто выразил свои внутренние переживания;

Скрытые слёзы мужчин: Сидевшие в зале пожилые мужчины, отцы и парни вытирали влагу на глазах и в тяжелом молчании мысленно подводили итоги своей жизни;

Раскаяние матерей и молодежи: Пожилые матери в платках, молодые девушки и женщины, не скрывая своих чувств, слушали каждое слово со сцены, в то время как по их щекам катились жемчужные слёзы.

«Дела этого мира дошли до этого места»: Призыв к верности и любви

Поэтические строчки в монологе мастера слова стали кульминацией вечера:

«Отец улыбнется — мне радостно, мама улыбнется — мне радостно»: Юморист искренне воспел в стихах то, что богатство, слава и заботы ничтожны перед одной улыбкой родителей, приведя в пример простые житейские радости;

Долг своевременного почитания: Было подчеркнуто, что высший сыновний и дочерний долг — дарить родителям самые лучшие подарки, радовать их сердца и наполнять их карманы, пока они живы;

Рвущий сердце крик: «Дела этого мира дошли вот сюда (к горлу)... Отаджан, онаджан, улыбайтесь всегда. Если вы не будете улыбаться, эта жизнь станет нам совсем не в радость», — этими словами артист завершил свое выступление.

А когда в последний раз вы заглядывали в глаза своим отцу или матери и искренне заставляли их улыбнуться? Не откладываем ли мы проявление заботы о самых близких людях в погоне за повседневной суетой и хлопотами? Оставьте свои искренние чувства и слова из глубины души в комментариях!