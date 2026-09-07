«Не делайте из своего отца “братишку”!»: Джамшид Нурматов довел до слез весь зал (видео)

·61·Культура
«Не делайте из своего отца “братишку”!»: Джамшид Нурматов довел до слез весь зал (видео)

Известный артист разговорного жанра и юморист Джамшид Нурматов на своем сольном концертном выступлении неожиданно отложил в сторону привычный смех и веселье, представив невероятно трогательный, полный боли и искренней заботы монолог об отцах — главной опоре семьи — и добрых матерях. Искренние признания артиста, шедшие из глубины души и пронизанные подступающими к горлу слезами, в одно мгновение погрузили концертный зал в тишину. Зрители, в том числе пожилые матери, молодые девушки и даже суровые мужчины — главы семейств, не смогли сдержать слёз и были вынуждены закрывать лица ладонями.

«Если у отца нет настроения, дома ни у кого его не будет»: Горькая правда о статусе отца

Джамшид Нурматов открыто высказался о культуре поведения и ценности отцовства, которую сегодня многие начинают забывать:

  • «Не делайте из своего отца “братишку”!»: Юморист затронул тему того, как некоторые дети после взросления переходят границы в общении с отцом. Он резко подчеркнул, что отец старше ребенка на двадцать, двадцать пять и даже тридцать лет, и с ним ни в коем случае нельзя обращаться как со сверстником или приятелем;

  • Основа спокойствия в доме: «Если у отца нет хорошего настроения, дома даже у собаки настроения не будет. Если же у отца настроение отличное, то все вокруг радуются и наслаждаются жизнью», — на живых примерах объяснил он, как эмоциональное состояние главы семьи определяет всю домашнюю атмосферу;

  • Улыбка отца — счастье ребенка: Спокойствие отца и улыбка на его лице — это величайшая защита и источник умиротворения для ребенка, и эта мысль дошла до сердца каждого зрителя в зале.

Сцена и зал утонули в слезах: Потрясение зрителей

Эмоции достигли предела, и зрительный зал превратился в истинное зеркало души:

  • Сам артист не смог сдержать слёз: Джамшид Нурматов, говоря обродителях, не смог сдержать слёз и открыто выразил свои внутренние переживания;

  • Скрытые слёзы мужчин: Сидевшие в зале пожилые мужчины, отцы и парни вытирали влагу на глазах и в тяжелом молчании мысленно подводили итоги своей жизни;

  • Раскаяние матерей и молодежи: Пожилые матери в платках, молодые девушки и женщины, не скрывая своих чувств, слушали каждое слово со сцены, в то время как по их щекам катились жемчужные слёзы.

«Дела этого мира дошли до этого места»: Призыв к верности и любви

Поэтические строчки в монологе мастера слова стали кульминацией вечера:

  • «Отец улыбнется — мне радостно, мама улыбнется — мне радостно»: Юморист искренне воспел в стихах то, что богатство, слава и заботы ничтожны перед одной улыбкой родителей, приведя в пример простые житейские радости;

  • Долг своевременного почитания: Было подчеркнуто, что высший сыновний и дочерний долг — дарить родителям самые лучшие подарки, радовать их сердца и наполнять их карманы, пока они живы;

  • Рвущий сердце крик: «Дела этого мира дошли вот сюда (к горлу)... Отаджан, онаджан, улыбайтесь всегда. Если вы не будете улыбаться, эта жизнь станет нам совсем не в радость», — этими словами артист завершил свое выступление.

А когда в последний раз вы заглядывали в глаза своим отцу или матери и искренне заставляли их улыбнуться? Не откладываем ли мы проявление заботы о самых близких людях в погоне за повседневной суетой и хлопотами? Оставьте свои искренние чувства и слова из глубины души в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Приключения «Подземелий и драконов» продолжаются: Хасбро не сдается...Приключения «Подземелий и драконов» продолжаются: Хасбро не сдается...Вчера, 23:37Кровавая месть: в Голливуде снимут фильм о Бигфуте, который ищет тело брата и уничтожает охотниковКровавая месть: в Голливуде снимут фильм о Бигфуте, который ищет тело брата и уничтожает охотниковВчера, 23:32Ужас зомби: Sony выпустила полный трейлер новой «Обители зла»Ужас зомби: Sony выпустила полный трейлер новой «Обители зла»Вчера, 23:27«Я погублю твою карьеру!»: голливудский инсайдер шантажировал актрису Инди Наваретти«Я погублю твою карьеру!»: голливудский инсайдер шантажировал актрису Инди НавареттиВчера, 23:19Событие, рассмешившее соцсети: неожиданное сообщение от «жены» (видео)Событие, рассмешившее соцсети: неожиданное сообщение от «жены» (видео)Вчера, 20:10«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)Вчера, 19:38
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Впервые организованный конкурс «Mini Мисс О‘збекистон 2026» объявил имя победительницы!
Впервые организованный конкурс «Mini Мисс О‘збекистон 2026» объявил имя победительницы!
Зебо Раксимова рассказала, откуда берет деньги на путешествия и в скольких странах побывала
Зебо Раксимова рассказала, откуда берет деньги на путешествия и в скольких странах побывала
Юлдуз Усманова не пришла на концерт: Зрители ждали 4 часа
Юлдуз Усманова не пришла на концерт: Зрители ждали 4 часа
«Хеч о‘йламасдим»: Нилуфар Усмонова и Азиз Юлдашев представили новый дуэт (саундтрек)
«Хеч о‘йламасдим»: Нилуфар Усмонова и Азиз Юлдашев представили новый дуэт (саундтрек)
Феруза Норматова удивила огромным тортом весом 200 килограммов
Феруза Норматова удивила огромным тортом весом 200 килограммов
Раъно Шодиева: на моё лечение ушло более 500 тысяч долларов
Раъно Шодиева: на моё лечение ушло более 500 тысяч долларов