Умид Искандаров встретил 46-летие

·3·Культура
Умид Искандаров встретил 46-летие

Известный актер и режиссер Умид Искандаров, завоевавший любовь зрителей разнообразными образами в сфере театра и кино, сегодня встретил свое 46-летие.

Артист родился 24 сентября 1980 года в Ташкенте. Он ведет деятельность в сфере профессионального искусства с 2005 года.

Умид Искандаров за годы творчества сформировал собственный стиль, воплощая различных героев на театральной сцене и в кинопроектах. Сегодня он активно работает не только как актер, но и как режиссер и руководитель современных медиапроектов.

Поклонники и коллеги также тепло поздравляют артиста с 46-летием.

Наша редакция поздравляет Умида Искандарова с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, новых творческих проектов и больших успехов. Желаем ему и впредь радовать зрителей новыми образами и режиссерскими работами.

Умид ИскандаровТашкентТеатр и киноАртист
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Умид Искандаров сообщил, что снова стал отцомУмид Искандаров сообщил, что снова стал отцом4 июля 10:31Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер впервые стал отцомЗвезда «Сумерек» Тейлор Лотнер впервые стал отцомСегодня 16:14Видеообращение, которое растрогало министра культуры Озодбека Назарбекова (видео)Видеообращение, которое растрогало министра культуры Озодбека Назарбекова (видео)Сегодня 14:39Сатирический ролик актрисы Хувайдо о «поиске невесты» взорвал соцсети (видео)Сатирический ролик актрисы Хувайдо о «поиске невесты» взорвал соцсети (видео)Сегодня 11:58Кто самый красивый мужчина в мире и за что он попал в тюрьму?Кто самый красивый мужчина в мире и за что он попал в тюрьму?Вчера 21:24Улугбек Кадыров набрал 26 килограммов веса ради ролиУлугбек Кадыров набрал 26 килограммов веса ради ролиВчера 20:14
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Зебо Раксимова рассказала, откуда берет деньги на путешествия и в скольких странах побывала
Зебо Раксимова рассказала, откуда берет деньги на путешествия и в скольких странах побывала