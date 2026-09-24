Умид Искандаров встретил 46-летие

Известный актер и режиссер Умид Искандаров, завоевавший любовь зрителей разнообразными образами в сфере театра и кино, сегодня встретил свое 46-летие.

Артист родился 24 сентября 1980 года в Ташкенте. Он ведет деятельность в сфере профессионального искусства с 2005 года.

Умид Искандаров за годы творчества сформировал собственный стиль, воплощая различных героев на театральной сцене и в кинопроектах. Сегодня он активно работает не только как актер, но и как режиссер и руководитель современных медиапроектов.

Поклонники и коллеги также тепло поздравляют артиста с 46-летием.

Наша редакция поздравляет Умида Искандарова с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, новых творческих проектов и больших успехов. Желаем ему и впредь радовать зрителей новыми образами и режиссерскими работами.