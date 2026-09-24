Дубль Шомуродова: Сборная Узбекистана обыгрывает Иран со счетом 2:1 (видео)

·8·Спорт
Дубль Шомуродова: Сборная Узбекистана обыгрывает Иран со счетом 2:1 (видео)

На великолепном стадионе «Истиклол» в городе Фергана проходит крайне напряженный и упорный международный товарищеский матч между двумя мощными сборными Азии — национальными командами Узбекистана и Ирана. В поединке, прошедшем под аплодисменты тысяч болельщиков, главным героем стал капитан и основной бомбардир нашей национальной сборной Элдор Шомуродов, оформивший яркий бенефис. Уже на 10-й минуте Шомуродов открыл счет, однако в начале второго тайма борьба стала еще острее: на 49-й минуте после действия Рамина Резаяна (автогол) счет сравнялся (1:1).

Тем не менее, наши представители быстро вернули инициативу в свои руки, и на 58-й минуте Элдор Шомуродов реализовал пенальти, выведя команду вперед благодаря своему дублю (2:1). Самый сенсационный аспект игры отразился в крайне необычной и парадоксальной статистике матча: хотя сборная Ирана имела абсолютное преимущество по владению мячом со счетом 90% на 10%, Узбекистан стоял в защите как скала и полностью превзошел соперника по эффективности точных ударов и контратак! Оборонительный бастион во главе с Абдукодиром Хусановым и хладнокровные завершающие удары Шомуродова подарили нашей стране важную победу в Фергане.

Итак, как можно обыграть иранского гранда с 10% владения мячом, как центральные защитники нейтрализовали Тареми и Азмуна, и как эта победа повлияет на будущие официальные отборочные матчи нашей национальной сборной?

«Дубль Шомуродова, статистика 90/10 и фурор на «Истиклоле»»: 5 ключевых моментов матча

Самые важные факты и цифры матча в Фергане:

  • Голы Элдора Шомуродова: Лидер нашей национальной сборной оформил дубль, забив мяч с игры на 10-й минуте и с пенальти на 58-й;

  • Сенсационное владение мячом (10% против 90%): Хотя Иран показал 90-процентное превосходство по владению мячом, Узбекистан безупречно выполнил тактику контратак;

  • Преимущество по точным ударам в створ: Хоть и владея мячом реже, наши представители нанесли 3 точных удара по воротам соперника (у Ирана — 2), продемонстрировав высокую точность;

  • Нейтрализация звездных нападающих: Иранские бомбардиры мирового уровня, такие как Мехди Тареми и Сердар Азмун, не смогли прорвать оборонительные редуты Хусанова и Назарова;

  • Победа ферганских болельщиков: Собравшиеся на арене «Истиклол» фанаты празднуют исторический результат 2:1 в матче против принципиального соперника.

Узбекистан – Иран: Подробный анализ технических показателей матча

Сравнительный вид статистических данных, зафиксированных в матче:

Параметры и показатели

Сборная Узбекистана

Сборная Ирана

Итоговый счет

2

1

Авторы забитых голов

Элдор Шомуродов (10', 58' пен.)

Р. Резаян / Ж. Орозов (49' авт.)

Процент владения мячом

10%

90%

Общее количество ударов

4

4

Точные удары в створ ворот

3 (высокая эффективность)

2

Неточные удары

1

2

Угловые (корнеры)

3

1

Фолы (нарушения)

7

1

Желтые карточки

1

2

Совершенные замены

2 (Холматов, Джиянов)

3 (Резаян, Азмун и др.)

Тактический и экспертный анализ: Почему побеждают с 10% владения мячом?

Выводы футбольных аналитиков и тренерского штаба:

  • «Идеал контратаки»: В то время как сборная Ирана бесцельно перекатывала мяч в центре, Узбекистан при помощи Аббоса Файзуллаева, Одила Хамробекова и Азиза Ганиева организовал быстрый прессинг и молниеносные контратаки; владение мячом в 10% — это не слабость, а тактика выманивания соперника на свою половину поля с последующим эффективным использованием свободных зон;

  • Высокий статус Элдора Шомуродова: Обладающий опытом итальянской Серии А наш капитан продемонстрировал образец выбора позиции среди физически мощных защитников Ирана, борьбы на втором этаже и хладнокровия при исполнении пенальти, доказав, что он является истинным лидером;

  • Линия защиты во главе с Хусановым: Закаленный в чемпионате Англии и на международной арене Абдукодир Хусанов практически не позволил звездным нападающим Ирана — Мехди Тареми и вышедшему во втором тайме Сердару Азмуну — выйти на ударные позиции; а Владимир Назаров надежно действовал в решающие моменты;

  • Преодоление психологического барьера: В последние годы сборная Ирана была одним из самых неудобных и сложных соперников для Узбекистана; победа над ними, пусть даже в статусе товарищеского матча, придает нашим игрокам огромную уверенность перед предстоящим отбором на чемпионат мира и официальными турнирами.

Этот жаркий поединок в Фергане наглядно демонстрирует, что национальная сборная Узбекистана превращается в грозную силу, способную тактически адаптироваться к любому сопернику и бороться за результат.

По вашему мнению, принесет ли победу Узбекистану тактика игры на быстрых контратаках с отдачей мяча сопернику в официальных отборочных матчах против таких грандов, как Иран или Япония? Как лично вы оцениваете дубль Элдора Шомуродова и игру Абдукодира Хусанова в защите? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой статьей, посвященной великой игре нашей сборной, со всеми любителями футбола!

Стадион ИстиклолЭлдор ШомуродовАбдукодир ХусановРамин Резаян
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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