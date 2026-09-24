В Узбекистане число студентов старше 40 лет достигло рекордного уровня

·1·Узбекистан
В Узбекистане число студентов старше 40 лет достигло рекордного уровня

В Узбекистане заметно увеличилось количество студентов старшего возраста, получающих высшее образование. В 2025/2026 учебном году число студентов в возрасте 40 лет и старше достигло 53 483 человек.

По данным Национального статистического комитета, этот показатель на 52 867 человек больше по сравнению с 2010/2011 учебным годом. В тот период число студентов старше 40 лет составляло всего 616 человек.

В последние годы этот показатель рос особенно быстгими темпами. В частности, если в 2022/2023 учебном году он составлял 20 247 человек, то в 2023/2024 году достиг 36 113, а в 2024/2025 году — 44 022 человек. В 2025/2026 учебном году этот показатель зафиксирован на отметке 53 483 человека.

Количество студентов старше 40 лет в разрез по годам:

  • 2010/2011 — 616 человек;

  • 2015/2016 — 170 человек;

  • 2016/2017 — 174 человека;

  • 2017/2018 — 2 142 человека;

  • 2018/2019 — 7 004 человека;

  • 2019/2020 — 9 751 человек;

  • 2020/2021 — 10 110 человек;

  • 2021/2022 — 10 531 человек;

  • 2022/2023 — 20 247 человек;

  • 2023/2024 — 36 113 человек;

  • 2024/2025 — 44 022 человека;

  • 2025/2026 — 53 483 человека.

Статистическая таблица количества студентов старше 40 лет в высшем образовании по годам.
Национальный статистический комитетстуденты старшего возраста в высшем образовании2025/2026 учебный годстуденты старшего возрастаполучающие высшее образование в Узбекистане
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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