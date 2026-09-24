Компания Миви представила свой первый смартфон Миви Оне 5Г

·33·Технологии
Компания Миви представила свой первый смартфон Миви Оне 5Г

Бренд Миви, известный производством бытовой техники и аудиооборудования, сделал первый шаг на рынок мобильных устройств. По данным Иксбт.ком, компания официально представила первый в своей истории смартфон — модель Миви Оне 5Г. Новинка привлекает внимание современными элементами дизайна, внешним видом, в некоторых аспектах напоминающим последние модели iPhone, а также высокими для бюджетного сегмента техническими характеристиками. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Смартфон работает на базе современной операционной системы, обеспечивая удобство для пользователей. Согласно данным производителя, устройство функционирует под управлением Android 16. Программное обеспечение представлено в виде чистого интерфейса практически без изменений, и компания официально обещает обновление до версии Android 18 в будущем.

Технические возможности и производительность

Аппаратная часть устройства предназначена для бесперебойного выполнения повседневных задач. Смартфон оснащен 6,745-дюймовым дисплеем формата ХД+ с частотой обновления экрана 90 Hz. Для качественного визуального опыта и защиты используется защитное стекло 2.5Д. Дизайн вокруг экрана придает устройству современный облик.

Модель Миви Оне 5Г базируется на процессоре Snapdragon 4 Ген 2, созданном по 4-нм техпроцессу. Этот чип дополнен оперативной памятью до 8 GB и 128 GB постоянной памяти. По имеющимся данным, аппарат набрал около 490 тысяч баллов в тестах AnTuTu, что является хорошим показателем для конкуренции в среднем и нижнем среднем сегментах.

Камера и аудиотехнологии

В плане фотовозможностей новый смартфон также обладает уникальными характеристиками. Основная камера оснащена 50-мегапиксельным сенсором с поддержкой фазового автофокуса (ПДАФ). Точные технические характеристики второго модуля пока не раскрываются. На передней панели расположена 8-мегапиксельная камера для видеозвонков и селфи.

Одной из важных особенностей устройства является система КлеарТалк. Эта технология, основанная на нейросети Неурал Воике Энгине, эффективно устраняет различные посторонние шумы во время звонков. Система успешно подавляет шум транспорта, сильный ветер, окружающие разговоры и фоновую музыку, значительно улучшая качество связи.

Автономность и защита корпуса

Надежность и запас энергии мобильного устройства являются одними из ключевых критериев для пользователей. Миви Оне 5Г оснащен аккумулятором емкостью 6000 mAh, что гарантирует длительную работу от одного заряда. Также устройство поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 18 В.

Несмотря на батарею большой емкости, инженеры постарались сохранить компактные размеры. Толщина корпуса смартфона составляет 9,15 мм, а вес — 210 грамм. Кроме того, корпус защищен от влаги и пыли по стандарту ИП64, что обеспечивает дополнительное спокойствие при повседневном использовании.

MiviСмартфонAndroid 16ТехнологииПремьера
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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