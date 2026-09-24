Объявлены курсы валют на 25 сентября

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 25 сентября 2026 года. Согласно документу, доллар вырос на 16,82 сума и составил 11 830,87 сума.

• Евро подешевел на 31,67 сума и составил 13 450,52 сума. • Фунт стерлингов снизился на 45,10 сума и составил 15 643,96 сума. • Российский рубль подешевел на 0,66 сума и составил 139,27 сума. • Японская иена снизилась на 0,32 сума и составила 74,49 сума. • Швейцарский франк подешевел на 59,48 сума и составил 14 297,12 сума. • Китайский юань вырос на 1,17 сума и составил 1 762,49 сума.