Nega O‘zbekistonda o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?

·50·Узбекистан
Nega O‘zbekistonda o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?

В Узбекистане в последние годы наблюдается определенная разница в соотношении рождающихся мальчиков и девочек. В период с 2010 по 2025 годы в стране ежегодно рождалось больше мальчиков, чем девочек.

На основе национальных статистических данных Kun.uz проанализировал показатели рождаемости за 16-летний период.

Согласно данным, в этот период рождаемость мальчиков была выше по сравнению с рождаемостью девочек. Эта тенденция последовательно сохранялась на протяжении нескольких лет.

Соотношение полов при рождении статистически наблюдается не только в Узбекистане, но и во многих странах мира. Обычно в естественных условиях мальчиков рождается немного больше.

Однако 16-летние показатели в Узбекистане позволяют увидеть, как менялось это соотношение с годами.

Узбекистанстатистика рождаемостисоотношение половKun.uz
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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