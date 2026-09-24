Раскрыт новый цвет Galaxy Блуе для флагмана Xiaomi 18 Pro

·37·Технологии
Раскрыт новый цвет Galaxy Блуе для флагмана Xiaomi 18 Pro

Известный и надежный инсайдер Ice Universe продемонстрировал на своих страницах в социальных сетях эксклюзивный внешний вид флагмана нового поколения — смартфона Xiaomi 18 Pro. Это устройство вызывает большой интерес в мире технологий и привлекает внимание поклонников бренда, поскольку компания явно готовится сделать еще один важный шаг в дизайне. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как пишет издание иксбт.ком, представленное устройство выполнено в уникальном темно-синем цвете под названием Galaxy Блуе, а его дизайн отличается своей самобытностью. Ожидается, что данное цветовое решение будет несколько отличаться от стандартных подходов на рынке смартфонов.

Эффект звездного неба и особенности дизайна

Задняя панель смартфона имеет глубокий и насыщенный темно-синий оттенок, при этом основное внимание уделено его переливам под светом. В структуру корпуса внедрены специальные металлические частицы, которые при попадании солнечных лучей создают эффект скользящего света.

В результате такого дизайнерского решения на поверхности смартфона создается впечатление сияния звезд в бесконечном космосе. Это придает устройству не только современный, но и особый эстетический шарм.

Детали видеоматериала

В опубликованном инсайдером коротком 23-секундном видеоролике смартфон показан в медленном вращении под разными углами. С помощью этого ролика можно отчетливо увидеть, как поверхность корпуса меняется в различных условиях освещения.

На видео также четко виден фирменный логотип бренда Xiaomi. Это свидетельствует о подлинности кадров и подготовке к презентации устройства.

На данный момент компания Xiaomi не предоставила официальной информации о других технических характеристиках и дате официальной презентации данной модели. Тем не менее, подобные утечки от инсайдеров еще больше подогревают интерес любителей технологий к новому флагману.

XiaomiXiaomi 18 ProIce UniverseСмартфоныGalaxy Blue
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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