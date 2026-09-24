Связаин ли таинственный свет в небе Узбекистана с китайской ракетой?

·43·Узбекистан
Связаин ли таинственный свет в небе Узбекистана с китайской ракетой?

Вечером 23 сентября в различных регионах Узбекистана в небе появилось необычное и яркое свечение. Некоторые граждане наблюдали эту таинственную картину примерно около 20:00.

Интересно, что именно в этот день сообщалось о запуске ракеты-носителя Long March 8A с китайского космодрома Вэньчан. Запуск ракеты пришелся примерно на 18:30 по узбекскому времени.

Как поясняют специалисты, в момент подъема ракеты в верхние слои атмосферы выделившиеся из нее газы могут отражать солнечный свет. В результате в ночном небе возможно появление крупного и яркого светового образования.

По этой причине предполагается, что необычное свечение, замеченное в Узбекистане, может быть связано с запуском китайской ракеты.

Однако на данный момент официально не подтверждено, что данное явление было вызвано именно ракетой Long March 8A. Дополнительный анализ специалистов поможет прояснить точную причину происшествия.

Long March 8Aкосмодром ВэньчанИнтересноУзбекистан
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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