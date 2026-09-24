Связаин ли таинственный свет в небе Узбекистана с китайской ракетой?

Вечером 23 сентября в различных регионах Узбекистана в небе появилось необычное и яркое свечение. Некоторые граждане наблюдали эту таинственную картину примерно около 20:00.

Интересно, что именно в этот день сообщалось о запуске ракеты-носителя Long March 8A с китайского космодрома Вэньчан. Запуск ракеты пришелся примерно на 18:30 по узбекскому времени.

Как поясняют специалисты, в момент подъема ракеты в верхние слои атмосферы выделившиеся из нее газы могут отражать солнечный свет. В результате в ночном небе возможно появление крупного и яркого светового образования.

По этой причине предполагается, что необычное свечение, замеченное в Узбекистане, может быть связано с запуском китайской ракеты.

Однако на данный момент официально не подтверждено, что данное явление было вызвано именно ракетой Long March 8A. Дополнительный анализ специалистов поможет прояснить точную причину происшествия.