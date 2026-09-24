Хвост длиной 412 сантиметров: определена Рапунцель среди лошадей

Лошадь по кличке Дженни, живущая в штате Огайо, США, привлекла внимание всего мира своим невероятно длинным хвостом. Ее хвост достиг 412,62 сантиметра и был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Этот показатель примерно равен длине автомобиля Volkswagen Битле.

Новый рекорд был официально зафиксирован 25 июля 2026 года. Дженни принадлежит американкам Маккензи Лоу и Рэйчел Эстес, в настоящее время она содержится в школе конного спорта в городе Спринг-Вэлли.

Хвост Дженни рекордной длины регулярно и тщательно ухожен в течение семи лет. Интересно, что ее текущий результат почти на 32 сантиметра длиннее рекорда, установленного в 2007 году кобылой по кличке ДжДжС Суммер Бризе. В то время хвост ДжДжС Суммер Бризе составлял 381 сантиметр. Теперь же Дженни значительно обновила этот показатель и стала обладательницей нового рекорда среди длиннохвостых лошадей.

По словам владелицы Дженни Маккензи Лоу, до того, как лошадь попала на ее ферму, с ее хвостом произошел интересный случай. Дженни однажды полностью выдернула собственный хвост. На момент покупки лошади ее хвост уже касался земли, но еще не достиг нынешней длины. Дженни принадлежит к американской верховой породе. Представители этой породы отличаются длинными и густыми хвостами. Хозяева лошади решили не состригать ее хвост, и со временем он становился все длиннее.

В результате необычная внешность Дженни подтолкнула ее владельцев к более серьезной цели. Они решили попытаться установить мировой рекорд с длинным хвостом лошади, и эта попытка увенчалась успехом. Однако поддерживать такой длинный хвост непросто. Уход за ним требует нескольких часов времени. Хвост Дженни моют и сушат примерно раз в месяц. Затем его особым образом заплетают, чтобы уберечь от различных повреждений.

Весь процесс ухода за хвостом, то есть мытье, кондиционирование, расчесывание колтунов и повторное заплетение, занимает в среднем от четырех до пяти часов. Во время столь длительного процесса Дженни иногда начинает проявлять нетерпение. Но хозяева угощают ее лакомствами, помогая сохранять спокойствие до окончания ухода.

Кроме того, чтобы сама Дженни или другие лошади случайно не наступили на ее длинный хвост, его заплетают и помещают в специальный чехол. Таким образом, процесс, начавшийся с обычного ухода, превратил Дженни в обладательницу необычного рекорда и «Рапунцель среди лошадей».

Ранее, 16 сентября, Книга рекордов Гиннесса также объявила самых высоких и самых маленьких лошадей в мире.