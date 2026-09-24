Мать Бибисары Асаубаевой болеет за Жавохира Сидорова: почему?

На Всемирной шахматной олимпиаде, которая в самом разгаре проходит в Самарканде, в центре внимания благодаря своей поддержке оказываются не только шахматисты, но и их близкие, а также болельщики. Лиана Танжарикова — мать известной казахстанской шахматистки Бибисары Асаубаевой — рассказала, за какие сборные она переживает в ходе турнира.

По словам Танжариковой, в женских состязаниях она болеет за сборную своей родины — Казахстана, а в мужском турнире — за национальную сборную Узбекистана.

«За кого я болею на Олимпиаде? Меня часто об этом спрашивают, и ответ прост: за обе страны», — написала Лиана Танжарикова на своей странице в социальной сети.

Она подчеркнула, что в противостоянии женских команд, вполне естественно, возлагает особые надежды на сборную Казахстана. По ее мнению, казахстанские шахматистки во главе с Бибисарой Асаубаевой должны задействовать весь свой потенциал и побороться за золотую медаль на гостеприимной и радушной земле.

«Из женских команд — конечно же, за Казахстан! Наши девушки вместе с Бибисарой Асаубаевой должны приложить все силы и завоевать золотую медаль на этой гостеприимной земле», — сказала она.

Что касается мужской части турнира, то здесь Танжарикова поддерживает сборную Узбекистана. Она особо отметила молодость представителей Узбекистана, их высокие цели и талант высшего уровня.

«А среди мужчин — за Узбекистан! Парни очень молоды, имеют грандиозные цели и невероятно талантливы. Я особенно от всего сердца болею за Жавохира Сидорова», — подчеркнула мама Бибисары Асаубаевой.

Танжарикова также объяснила причину своего теплого отношения к сборной Узбекистана. По ее словам, она родилась на юге Казахстана и выросла в узбекской махалле. Поэтому данное спортивное соперничество между Казахстаном и Узбекистаном воспринимается ею как дружба двух братских народов и общий праздник.

«Сама я родилась на юге Казахстана и выросла в узбекской махалле. Поэтому для меня это не соревнование, а праздник двух братских народов», — написала Танжарикова.

Для информации: женская сборная Казахстана показывает высокие результаты с самого старта Всемирной шахматной олимпиады. Одолев такие команды, как Иордания, Колумбия, Греция, Испания и Азербайджан, они одержали 6 побед подряд.

Мужская сборная Узбекистана также успешно выступает на состязании. Узбекские шахматисты после 6 туров набрали 12 очков и лидируют в турнирной таблице.