Улугбек Рахматуллаев: "На меня обижается телевидение" (видео)

В одном из своих интервью певец Улугбек Рахматуллаев объяснил причину, почему он мало говорит о своей семье и не показывает близких общественности.

В ходе беседы исполнитель отметил, что из-за этого на него обижаются некоторые телеканалы.

«На меня обижается телевидение. И не только этот канал, но и другие. Потому что среди творческих людей говорят: "Только вы не выводите в свет свою семью, не показываете детей". Слава Богу, Всевышний даровал мне очень хорошую, прекрасную супругу и сладких детей. У меня есть мама, есть папа. Как человек, я счастливый человек.

Но выводить все это в эфир, на мой взгляд, для меня неправильно. Поэтому я не хочу говорить о некоторых вещах.

Есть такие люди, которые показывают все: от домашнего дивана до того, что они едят из холодильника, и сколько стоят их туфли. Или те, кто сидит в чужом самолете и пиарится со словами: "Это мой самолет". Я не из их числа», — сказал Улугбек Рахматуллаев.