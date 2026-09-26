В ходе оперативных мероприятий в Намангане задержаны 6 человек, находившихся в розыске

В Наманганской области в ходе оперативных мероприятий, проведенных правоохранительными органами, у 103 лиц были выявлены незаконные предметы и вещи. Кроме того, были задержаны 6 человек, находившихся в розыске. Об этом сообщили в Управлении внутренних дел Наманганской области.

Отмечается, что мероприятия проводились сотрудниками областного УВД и Службы государственной безопасности по местам жительства лиц, склонных к совершению преступлений.

В результате проверок у 37 человек обнаружены признаки преступления, а у 66 — признаки административного правонарушения. По данным фактам оформлены соответствующие документы.

В ходе оперативных мероприятий выявлено 35 единиц холодного оружия. Также пресечено 19 случаев, связанных с хранением, сбытом и культивированием наркотических средств. В качестве вещественных доказательств изъято более 400 граммов наркотиков и 11 кустов наркосодержащих растений.

Кроме того, было обнаружено 4 огнестрельного и 2 пневматических оружия. Выявлен еще один случай, связанный с незаконным хранением валюты.

Согласно информации, в результате проведенных мероприятий также раскрыто 15 ранее нераскрытых преступлений. Помимо задержания 6 находившихся в розыске лиц, были найдены 2 гражданина, числившихся пропавшими без вести.