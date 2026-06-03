Неожиданный ответ Улугбека Рахматуллаева: в чем счастье? (видео)

·296·Культура
Неожиданный ответ Улугбека Рахматуллаева: в чем счастье? (видео)
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Певец Улугбек Рахматуллаев в своем видеообращении, опубликованном на странице в Instagram, поделился искренними и необычными мыслями о понятии «счастье».

По его словам, из-за того, что часто не бываешь готов к вопросам на интервью и в беседах, иногда не удается ответить так, как хотелось бы. А после разговора появляются мысли: «Надо было сказать иначе».

«Я тут подумал: на многих интервью задают вопросы. Из-за того, что не готов заранее, иногда отвечаешь не так, как хотелось бы. Потом думаешь: „Надо было сказать иначе“. По-моему, счастье — это когда приходишь домой и видишь на стенах рисунки, которые твои дети нарисовали ручкой или карандашом вот так», — говорит певец.

Эта мысль широко распространилась в социальных сетях и была тепло встречена поклонниками. Многие подписчики поддержали это искреннее признание певца, делясь своими мыслями в комментариях.

Улугбек РахматуллаевИнстаграм
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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