Холодная банка газировки повысила производительность iPhone 18 Pro на 25 процентов

·36·Технологии
Холодная банка газировки повысила производительность iPhone 18 Pro на 25 процентов

В то время как современные смартфоны становятся всё мощнее, их эффективность при длительных нагрузках часто сталкивается с проблемой перегрева. Согласно данным Иксбт.ком, необычный эксперимент, проведенный разработчиком и энтузиастом Мэттом Бирчлером, показал, что дополнительное внешнее охлаждение может значительно расширить возможности флагманских устройств. Вместо специальных кулеров он использовал обычную банку холодной газировки, что позволило повысить производительность iPhone 18 Pro при длительных нагрузках на 25%. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В ходе эксперимента специалист протестировал возможности процессора Apple А20 Pro. В качестве основной задачи был выбран сложный и длительный процесс транскрибации. Первоначальные тесты проводились без каких-либо дополнительных мер охлаждения. В результате при первом запуске iPhone 18 Pro обрабатывал 447,9 слова в секунду, однако после серии последовательных повторений показатели начали резко падать.

Троттлинг и проблема перегрева

Выяснилось, что в интервале примерно с седьмой по двадцатую попытку скорость работы стабилизировалась на уровне около 320 слов в секунду. Основная причина этого — нагрев процессора при интенсивной нагрузке и активация механизма троттлинга. Устройство вынуждено автоматически снижать частоты, чтобы поддерживать температуру внутренних компонентов в безопасных пределах и предотвратить перегрев.

Чтобы решить эту проблему, Мэтт Бирчлер взял холодную банку газировки Ла Кроикс прямо из холодильника и приложил её к задней панели смартфона iPhone 18 Pro. После этого он перезапустил серию из первых 20 тестов. Интересно, что результат в первом цикле оказался немного ниже, чем без охлаждения — 429,5 слова в секунду.

Стабильность производительности

Однако при последующих запусках охлажденный гаджет смог гораздо дольше сохранять свою высокую производительность. На протяжении всей серии тестов средний показатель составил 400,4 слова в секунду. По сравнению с предыдущими результатами перегретого устройства, это демонстрирует прирост примерно на 25%.

Данный эксперимент подтвердил, что процессор Apple А20 Pro при защите от избыточного нагрева способен работать значительно быстрее и стабильнее при выполнении длительных тяжелых вычислений и задач. Хотя такой метод неудобен в повседневной жизни, он наглядно показал, что реальный потенциал мобильных процессоров упирается именно в тепловые ограничения.

iPhoneAppleПроцессорТехнологииЭксперимент
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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