Миссия по спасению телескопа NASA Свифт завершилась неудачей

·29·Технологии
Миссия по спасению телескопа NASA Свифт завершилась неудачей

Уникальная попытка продлить срок службы знаменитой космической обсерватории NASA Свифт завершилась неудачей из-за непредвиденных технических сбоев. Специальный роботизированный аппарат под названием ЛИНК стоимостью 30 миллионов долларов сошел с орбиты 25 сентября и сгорел в атмосфере Земли. Ожидалось, что этот проект станет важным шагом в сокращении космического мусора и спасении легендарных орбитальных аппаратов, вышедших из строя. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, аппарат ЛИНК, разработанный компанией Каталйст Спаке, был успешно запущен с Маршалловых островов 3 июля текущего года. Основной план миссии заключался в том, чтобы с помощью специальных механических манипуляторов захватить телескоп Свифт, не имеющий собственной двигательной установки, и вывести его на более высокую орбиту. Это позволило бы значительно продлить срок эксплуатации научной обсерватории, работающей с 2004 года.

Орбитальные испытания и непредвиденные сбои

На начальном этапе полет проходил в штатном режиме, и ЛИНК успешно выполнил первые орбитальные маневры. Однако в процессе полной активации систем возникли серьезные проблемы с управлением космическим аппаратом. В результате электронного сбоя, произошедшего вскоре после выхода в космос, вышли из строя два из трех гироскопов. Вслед за этим была обнаружена неисправность клапана реактивной системы управления.

Из-за проблем с аккумулятором и управлением ЛИНК начал неконтролируемое вращение, а его угловая скорость достигла 9 градусов в секунду. В результате связь с аппаратом была потеряна. Инженерам удалось частично восстановить контроль с помощью оставшегося гироскопа и двигателей ориентации, но этот процесс привел к чрезмерному расходу топлива.

Изменение первоначального плана и дополнительные эксперименты

Тщательно проанализировав сложившуюся ситуацию, специалисты NASA и Каталйст Спаке пришли к выводу, что оставшегося запаса топлива недостаточно для безопасного захвата телескопа Свифт и подъема его орбиты. По этой причине 19 августа стороны официально отказались от первоначальной спасательной операции. Исходя из обстоятельств, было решено потратить оставшийся срок службы аппарата на проведение дополнительных научных экспериментов.

Специалисты протестировали работу трех роботизированных манипуляторов на борту ЛИНК в условиях космоса. Также удалось приблизить аппарат к телескопу Свифт на расстояние 12–15 километров, с которого были сделаны уникальные снимки обсерватории. В общей сложности ЛИНК проработал на орбите 85 дней.

Значение обсерватории Свифт

Телескоп Свифт, работающий в космосе с 2004 года, был специально создан для регистрации и изучения самых мощных энергетических явлений во Вселенной — гамма-всплесков. Главное преимущество этого объекта заключается в высокой скорости реакции: обнаружив вспышку, он может мгновенно развернуться в сторону источника и помочь другим телескопам начать наблюдения.

Хотя изначально эта обсерватория была рассчитана всего на два года работы, на сегодняшний день она успешно функционирует уже более двух десятилетий. Однако в настоящее время из-за высокой солнечной активности расширение верхних слоев атмосферы и увеличение сопротивления для низкоорбитальных аппаратов остаются основной причиной снижения орбиты Свифт.

NASASwiftКосмосТехнологииАстрономия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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