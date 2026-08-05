«Моя законная половинка»: новая песня Улугбека Рахматуллаева (аудио)
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Известный певец Улугбек Рахматуллаев представил поклонникам очередную музыкальную новинку. 4 августа артист опубликовал на своём ЁуТубе-канале новую песню «Моя законная половинка».
Новая композиция за короткое время привлекла внимание слушателей и уже набрала около 18 тысяч прослушиваний. Это свидетельствует о высоком интересе к новой работе певца.
«Моя законная половинка» — романтическая песня о любви, верности и искренних чувствах. Композиция погружает слушателя в особое настроение и напоминает о любви к близкому человеку.
Пока новая песня представлена в аудиоформате.
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