Новость от Улугбека Юльчиева, взволновавшая фанатов: новая трендовая песня «Ох жонидан»! (видео)

Певец Улугбек Юльчиев, завоевавший любовь многочисленных поклонников своими песнями, представил новую композицию. Артист поделился в социальных сетях коротким отрывком из песни и видео в стиле тренда, сообщив фанатам долгожданную новость.

Свою новую песню певец озаглавил «Ох жонидан». К посту в социальной сети он оставил такую подпись:

«Трендово ли, когда устроим премьеру…»

Представленный короткий видеоролик с песней был тепло встречен среди поклонников. Многие подписчики в комментариях написали, что с нетерпением ждут возможности послушать новую композицию целиком. Новое творческое творение Улугбека Юльчиева оказалось в центре внимания еще с короткого видео. Особый интерес у фанатов вызвал видеоролик, подготовленный в формате тренда.

Теперь среди подписчиков растет интерес к тому, какой будет полная версия песни «Ох жонидан» и ее будущий видеоклип.