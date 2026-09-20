«Джуфти халолим»: новый клип Улугбека Рахматуллаева быстро завоевал популярность (видео)

Певец Улугбек Рахматуллаев представил поклонникам видеоклип на песню «Джуфти халолим». Клип был опубликован 15 сентября на официальном ЁуТубе-канале исполнителя.

Несмотря на то, что прошло всего пять дней, видеоклип за короткое время успел привлечь внимание зрителей. На данный момент клип набрал более 600 тысяч просмотров. Кроме того, под видео было оставлено около 200 комментариев.

Композиция «Джуфти халолим» была тепло встречена слушателями. В комментариях поклонники выражают свои положительные отзывы о песне и клипе, а также направляют искренние пожелания артисту.