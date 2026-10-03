Пеп Гвардиола возвращается на «Этихад»: бывший тренер спешит на помощь «Сити»

·56·Спорт
Пеп Гвардиола возвращается на «Этихад»: бывший тренер спешит на помощь «Сити»

Бывший наставник «Манчестер Сити» и самый успешный тренер в истории клуба Хосеп Гвардиола планирует посетить стадион «Этихад». Как сообщает близкое к манкунианцам издание Те Реал Толмие'с Хаирду, испанский специалист может появиться на трибунах во время одного из ближайших домашних матчей команды.

Гвардиола связался с руководством клуба и выразил желание лично поддержать свою бывшую команду в тяжелый и тревожный период, возникший после финансовых обвинений со стороны комиссии Премьер-лиги.

Символическая поддержка в сложный период

Ранее сообщалось, что независимая комиссия Премьер-лиги признала «Манчестер Сити» виновным в финансовых нарушениях, вокруг этого дела поднялся большой шумиха. Руководство клуба решительно отвергает все обвинения и продолжает борьбу.

Ожидается, что визит Гвардиолы именно в такой момент давления придаст команде и болельщикам духовных сил.

Суперматчи перед «Сити»: на какую игру приедет Пеп?

В настоящее время «Манчестер Сити» под руководством Энцо Марески сталкивается с серьезными испытаниями:

  • 11 октября: В рамках 6-го тура Английской Премьер-лиги команда на выезде сыграет в гостях с принципиальным соперником — «Ливерпулем».

  • 14 октября: «Горожане» примут на своем поле французского гранда — «ПСЖ» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

По предположениям источников, возвращение Гвардиолы в Манчестер может совпасть именно с центральным европейским матчем против «ПСЖ».

Пеп ГвардиолаМанчестер Ситистадион Этихадфинансовые обвинения Премьер-лиги
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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