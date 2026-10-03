В Грузии 13-летняя гражданка Азербайджана родила двойню

·53·Мир
В Грузии 13-летняя гражданка Азербайджана родила двойню

В грузинском городе Марнеули 13-летняя гражданка Азербайджана родила двойню. Сообщается, что один из младенцев умер, а состояние второго тяжелое. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по данному факту.

Согласно информации, о происшествии первой сообщила правозащитница Самира Байрамова. По ее словам, 13-летняя девочка является гражданкой Азербайджана, а мужчина, состоявший с ней в браке, — гражданином Грузии. Эти данные пока основаны на заявлениях правозащитницы.

Медицинское учреждение, в котором родились дети, обратилось в правоохранительные органы в связи с инцидентом. МВД Грузии также подтвердило, что по данному факту начато расследование в рамках уголовного дела.

Расследование ведется по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Грузии. Данная норма предусматривает ответственность за половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

На данный момент официальной информации о личности подозреваемого и принятых в отношении него процессуальных мерах в рамках следствия не поступало.

МарнеулиСамира БайрамоваМинистерство внутренних дел Грузиинесовершеннолетние
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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