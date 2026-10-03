Анатолий Кашпировский скончался: знаменитый телепсихотерапевт ушел из жизни в возрасте 87 лет

Скончался Анатолий Кашпировский — один из самых известных психотерапевтов советского и российского телевидения 1990-х годов. Он ушел из жизни утром 3 октября в больнице.

Кашпировскому было 87 лет, шел его 88-й год. О его смерти агентству ТАСС сообщил официальный представитель психотерапевта Сергей Рудых.

Объявлено время смерти

Сергей Рудых сообщил ТАСС, что Анатолий Кашпировский скончался в больнице 3 октября в 06:45 по московскому времени.

Позже известный телеведущий Андрей Малахов также подтвердил в своем Телеграм-канале смерть Кашпировского. Он выразил соболезнования родным и поклонникам покойного.

Какова причина смерти?

Первоначально в некоторых СМИ появилась информация о том, что причиной смерти Кашпировского стала острая сердечная недостаточность.

Однако, по информации директора психотерапевта Сергея Рудых, данной ТАСС, у него резко упало артериальное давление, после чего была вызвана скорая помощь, и он был доставлен в больницу. В больнице у него остановилось сердце.

Рудых отметил, что точная причина остановки сердца пока не установлена. Поэтому пока нет оснований категорически указывать причиной смерти «острую сердечную недостаточность».

«Анатолий Кашпировский скончался сегодня в 06:45 в больнице», — сообщил его представитель Сергей Рудых ТАСС.

Чем он был известен?

Анатолий Кашпировский получил широкую известность в Советском Союзе и России благодаря своим телевизионным психотерапевтическим сеансам. Его выступления на экранах охватывали огромную аудиторию, особенно в конце 1980-х и 1990-х годах.

Хотя в средствах массовой информации Кашпировский позиционировался как психотерапевт, отношение общественности к его деятельности было неоднозначным.

Появлялся на публике и в последние годы

Несмотря на преклонный возраст, Кашпировский продолжал участвовать в публичных мероприятиях.

В частности, имеются сведения о том, что 15 ноября 2024 года он провел мероприятие в Доме культуры имени Шелгунова в Санкт-Петербурге.

Таким образом, Анатолий Кашпировский, бывший одной из самых обсуждаемых фигур телевидения 1990-х годов, ушел из жизни в возрасте 87 лет. Его жизнь и телевизионная деятельность на протяжении нескольких десятилетий находились в центре внимания широкой общественности.