Анатолий Кашпировский скончался: знаменитый телепсихотерапевт ушел из жизни в возрасте 87 лет
Скончался Анатолий Кашпировский — один из самых известных психотерапевтов советского и российского телевидения 1990-х годов. Он ушел из жизни утром 3 октября в больнице.
Кашпировскому было 87 лет, шел его 88-й год. О его смерти агентству ТАСС сообщил официальный представитель психотерапевта Сергей Рудых.
Объявлено время смерти
Сергей Рудых сообщил ТАСС, что Анатолий Кашпировский скончался в больнице 3 октября в 06:45 по московскому времени.
Позже известный телеведущий Андрей Малахов также подтвердил в своем Телеграм-канале смерть Кашпировского. Он выразил соболезнования родным и поклонникам покойного.
Какова причина смерти?
Первоначально в некоторых СМИ появилась информация о том, что причиной смерти Кашпировского стала острая сердечная недостаточность.
Однако, по информации директора психотерапевта Сергея Рудых, данной ТАСС, у него резко упало артериальное давление, после чего была вызвана скорая помощь, и он был доставлен в больницу. В больнице у него остановилось сердце.
Рудых отметил, что точная причина остановки сердца пока не установлена. Поэтому пока нет оснований категорически указывать причиной смерти «острую сердечную недостаточность».
«Анатолий Кашпировский скончался сегодня в 06:45 в больнице», — сообщил его представитель Сергей Рудых ТАСС.
Чем он был известен?
Анатолий Кашпировский получил широкую известность в Советском Союзе и России благодаря своим телевизионным психотерапевтическим сеансам. Его выступления на экранах охватывали огромную аудиторию, особенно в конце 1980-х и 1990-х годах.
Хотя в средствах массовой информации Кашпировский позиционировался как психотерапевт, отношение общественности к его деятельности было неоднозначным.
Появлялся на публике и в последние годы
Несмотря на преклонный возраст, Кашпировский продолжал участвовать в публичных мероприятиях.
В частности, имеются сведения о том, что 15 ноября 2024 года он провел мероприятие в Доме культуры имени Шелгунова в Санкт-Петербурге.
Таким образом, Анатолий Кашпировский, бывший одной из самых обсуждаемых фигур телевидения 1990-х годов, ушел из жизни в возрасте 87 лет. Его жизнь и телевизионная деятельность на протяжении нескольких десятилетий находились в центре внимания широкой общественности.
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