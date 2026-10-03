В Кении микроавтобус с паломниками попал в ДТП

В Кении в результате крупного дорожно-транспортного происшествия с участием нескольких транспортных средств погибли 17 человек. Большинство жертв были католическими паломниками, направлявшимися в святилище для молитвы.

Трагедия произошла 3 октября в районе Салама на автомагистрали, ведущей в город Момбаса. По данным местной полиции, водитель грузовика попытался обогнать другой движущийся впереди грузовик. Однако маневр не удался, в результате чего произошло столкновение с несколькими транспортными средствами.

В столкновении также участвовал микроавтобус, перевозивший паломников. Находившиеся в нем водитель и 16 пассажиров скончались на месте происшествия. Сообщается, что большинство погибших составляли женщины.

Католический архиепископ Момбасы Мартин Кивува сообщил, что паломники направлялись из Найроби в молитвенное место, расположенное в округе Накуру к западу от столицы.

Архиепископ выразил соболезнования близким погибших и призвал помолиться за усопших и их семьи.

По данным AP, дорожно-транспортные происшествия остаются одной из серьезных проблем в Африке. Причинами таких трагедий часто становятся техническое состояние транспортных средств, превышение скорости и плохое состояние дорог.