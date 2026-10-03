Продажи Hyundai Tucson на рынке США неожиданно установили рекорд

·0·Авто
Продажи Hyundai Tucson на рынке США неожиданно установили рекорд

Южнокорейская компания Hyundai добилась значительного успеха на рынке США. Аналитики автомобильного рынка отмечают, что кроссовер Hyundai Tucson четвертого поколения, несмотря на ожидание выхода новой модели, в сентябре продемонстрировал резкий рост продаж и установил новый рекорд. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, в сентябре продажи Hyundai Tucson в США выросли сразу на 32 процента. За месяц компания реализовала 23 164 единицы этого кроссовера, для сравнения, в сентябре 2024 года этот показатель составлял 17 569 штук. Примечательно, что автомобиль дебютировал осенью 2020 года и не претерпевал серьезных изменений вплоть до 2026 модельного года.

Рост спроса на гибридные модели

Этот рост оказался не разовым явлением. С начала текущего года в США было продано 181 687 автомобилей Hyundai Tucson, что на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате кроссовер сохранил статус самой популярной модели бренда в стране, обеспечив более четверти общих продаж.

Эксперты называют одной из главных причин успеха растущий интерес американских покупателей к гибридным автомобилям. В сентябре продажи гибридных моделей Hyundai выросли на 39 процентов, а их доля в общих продажах бренда достигла 28 процентов. При этом ряд других популярных моделей также показали высокие результаты: продажи Палисаде выросли на 52 процента (10 327 штук), Соната — на 39 процентов (5156 штук), а Santa Fe — на 21 процент (12 227 штук).

Спад в сегменте электромобилей

В то же время в сегменте электрокаров наблюдалась прямо противоположная ситуация. В частности, продажи электромобиля Hyundai Ioniq 5 в сентябре упали на 65 процентов, до 2928 единиц. Также Ионик 9 показал падение на 65 процентов, разойдясь тиражом всего в 374 экземпляра. Модель Ioniq 6 практически исчезла из продаж — за месяц было куплено всего три машины, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 814 единиц.

Столь резкое падение связано с изменением предпочтений покупателей, а также с отменой федеральных налоговых льгот на электромобили в конце сентября 2025 года и ростом цен на бензин. В результате часть покупателей предпочла перейти с чистых электромобилей на гибридные модели.

В целом, в сентябре Hyundai реализовала в США 77 439 автомобилей, улучшив прошлогодний результат на 9 процентов и установив абсолютный рекорд для этого месяца. Стоит отметить, что текущие модели Hyundai Tucson завершают свой жизненный цикл — ранее в США был представлен Tucson совершенно нового поколения.

HyundaiTucsonАвтомобилиСШАГибриды
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Нью-Йорке представлен кроссовер Hyundai Tucson нового поколенияВ Нью-Йорке представлен кроссовер Hyundai Tucson нового поколенияВчера 16:53Представлен кроссовер Hyundai Tucson нового поколенияПредставлен кроссовер Hyundai Tucson нового поколенияВчера 02:53Представлен Hyundai Tucson КсРТ 2027: полный привод и новый обликПредставлен Hyundai Tucson КсРТ 2027: полный привод и новый облик22 сентября 23:26Пятое поколение Hyundai Tucson представлено в полностью новом обликеПятое поколение Hyundai Tucson представлено в полностью новом облике19 августа 13:28Kia установила новый рекорд на рынке США и резко увеличила продажи гибридовKia установила новый рекорд на рынке США и резко увеличила продажи гибридов3 сентября 07:29Toyota Land Cruiser 300 обновлен: больше нет бензиновых версий, только гибридToyota Land Cruiser 300 обновлен: больше нет бензиновых версий, только гибрид17 сентября 01:54
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Xiaomi начала поставки своих гигантских гибридных кроссоверов
Xiaomi начала поставки своих гигантских гибридных кроссоверов
«Будущее без руля и педалей»: Tesla представила секретный Кйберкаб в Остине
«Будущее без руля и педалей»: Tesla представила секретный Кйберкаб в Остине
Первый крупный внедорожник Geely получил более 43 тысяч заказов за час
Первый крупный внедорожник Geely получил более 43 тысяч заказов за час
Самый узкий автомобиль в мире попал в Книгу рекордов Гиннесса
Самый узкий автомобиль в мире попал в Книгу рекордов Гиннесса
Электромобили BYD могут преодолевать расстояние в 1300 километров
Электромобили BYD могут преодолевать расстояние в 1300 километров
Toyota Land Cruiser 300 обновлен: больше нет бензиновых версий, только гибрид
Toyota Land Cruiser 300 обновлен: больше нет бензиновых версий, только гибрид
Фриландер 8 от Chery и Jaguar Land Rover установил мировой рекорд
Фриландер 8 от Chery и Jaguar Land Rover установил мировой рекорд
BYD выпустит автомобиль с аккумулятором нового типа в 2027 году
BYD выпустит автомобиль с аккумулятором нового типа в 2027 году