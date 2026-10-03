Продажи Hyundai Tucson на рынке США неожиданно установили рекорд
Южнокорейская компания Hyundai добилась значительного успеха на рынке США. Аналитики автомобильного рынка отмечают, что кроссовер Hyundai Tucson четвертого поколения, несмотря на ожидание выхода новой модели, в сентябре продемонстрировал резкий рост продаж и установил новый рекорд. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .
Согласно данным иксбт.ком, в сентябре продажи Hyundai Tucson в США выросли сразу на 32 процента. За месяц компания реализовала 23 164 единицы этого кроссовера, для сравнения, в сентябре 2024 года этот показатель составлял 17 569 штук. Примечательно, что автомобиль дебютировал осенью 2020 года и не претерпевал серьезных изменений вплоть до 2026 модельного года.
Рост спроса на гибридные моделиЭтот рост оказался не разовым явлением. С начала текущего года в США было продано 181 687 автомобилей Hyundai Tucson, что на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате кроссовер сохранил статус самой популярной модели бренда в стране, обеспечив более четверти общих продаж.
Эксперты называют одной из главных причин успеха растущий интерес американских покупателей к гибридным автомобилям. В сентябре продажи гибридных моделей Hyundai выросли на 39 процентов, а их доля в общих продажах бренда достигла 28 процентов. При этом ряд других популярных моделей также показали высокие результаты: продажи Палисаде выросли на 52 процента (10 327 штук), Соната — на 39 процентов (5156 штук), а Santa Fe — на 21 процент (12 227 штук).
Спад в сегменте электромобилейВ то же время в сегменте электрокаров наблюдалась прямо противоположная ситуация. В частности, продажи электромобиля Hyundai Ioniq 5 в сентябре упали на 65 процентов, до 2928 единиц. Также Ионик 9 показал падение на 65 процентов, разойдясь тиражом всего в 374 экземпляра. Модель Ioniq 6 практически исчезла из продаж — за месяц было куплено всего три машины, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 814 единиц.
Столь резкое падение связано с изменением предпочтений покупателей, а также с отменой федеральных налоговых льгот на электромобили в конце сентября 2025 года и ростом цен на бензин. В результате часть покупателей предпочла перейти с чистых электромобилей на гибридные модели.
В целом, в сентябре Hyundai реализовала в США 77 439 автомобилей, улучшив прошлогодний результат на 9 процентов и установив абсолютный рекорд для этого месяца. Стоит отметить, что текущие модели Hyundai Tucson завершают свой жизненный цикл — ранее в США был представлен Tucson совершенно нового поколения.
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