В танкер попал снаряд: нефтяное судно подверглось нападению у берегов Омана
Морские пути стратегического значения в водах Ближнего Востока вновь превратились в очаг напряженности. 3 октября у берегов Омана крупный танкер, перевозивший сырую нефть, подвергся удару неизвестного снаряда.
Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (УКМТО) в экстренном заявлении, предупреждающем международных грузоперевозчиков и моряков.
Подробности инцидента: Удар пришелся по левому борту
По информации УКМТО, ЧП произошло в четырех морских милях к востоку от побережья Омана:
Капитан танкера для перевозки сырой нефти незамедлительно сообщил в диспетчерский центр о попадании неизвестного снаряда в левый борт судна.
Несмотря на удар, по предварительным данным, члены экипажа корабля в безопасности и не пострадали.
На данный момент официальных данных об утечке нефти в морские воды или ущербе окружающей среде не зафиксировано.
В настоящее время компетентные органы и службы международной безопасности в данном районе проводят тщательное расследование инцидента.
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