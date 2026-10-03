В танкер попал снаряд: нефтяное судно подверглось нападению у берегов Омана

·28·Мир
В танкер попал снаряд: нефтяное судно подверглось нападению у берегов Омана

Морские пути стратегического значения в водах Ближнего Востока вновь превратились в очаг напряженности. 3 октября у берегов Омана крупный танкер, перевозивший сырую нефть, подвергся удару неизвестного снаряда.

Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (УКМТО) в экстренном заявлении, предупреждающем международных грузоперевозчиков и моряков.

Подробности инцидента: Удар пришелся по левому борту

По информации УКМТО, ЧП произошло в четырех морских милях к востоку от побережья Омана:

  • Капитан танкера для перевозки сырой нефти незамедлительно сообщил в диспетчерский центр о попадании неизвестного снаряда в левый борт судна.

  • Несмотря на удар, по предварительным данным, члены экипажа корабля в безопасности и не пострадали.

  • На данный момент официальных данных об утечке нефти в морские воды или ущербе окружающей среде не зафиксировано.

В настоящее время компетентные органы и службы международной безопасности в данном районе проводят тщательное расследование инцидента.

UKMTOБерег ОманаНефтяной танкерСтратегическое значение в водах
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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