Том Круз попытался утешить девушку, которую счел расстроенной, и стал вирусным в TikTok (видео)

·61·Культура
Том Круз попытался утешить девушку, которую счел расстроенной, и стал вирусным в TikTok (видео)

Том Круз подошел к девушке, которая, как он подумал, сидела расстроенной на рабочем месте, и поинтересовался ее самочувствием. На самом же деле девушка просто была увлечена своим телефоном. Видео, запечатлевшее искренний поступок актера, быстро распространилось в социальных сетях.

На видео можно заметить, как проходящий мимо актер видит сидящую на ступеньках девушку, которая согнулась над телефоном. Том Круз побеспокоился о ее состоянии, вернулся и спросил, не нужна ли ей помощь. Девушка же была поражена, увидев перед собой голливудскую звезду. Они легко соприкоснулись кулаками, после чего актер продолжил свой путь.

Позже девушка по имени Клементина опубликовала это видео в TikTok. Она рассказала, что была настолько взволнована неожиданным вниманием актера, что поначалу даже не знала, что сказать. Когда Том Круз позже вернулся снова, она успела сфотографироваться с актером.

Этот поступок Тома Круза пришелся по душе многим пользователям. Некоторые отметили, что актер остался неравнодушен к состоянию незнакомого человека, в то время как другие шутливо прокомментировали неожиданный финал происшествия.

Еще одна инициатива актера в процессе работы также заслуживает внимания. По его словам, процесс грима для нового фильма «Диггер» изначально занимал шесть лет... [шесть часов]. Том Круз вместе с командой усовершенствовал рабочий процесс и добился сокращения этого времени менее чем до одного часа.

Том КрузКлементинафильм ДиггерTikTok
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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