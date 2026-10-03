В Токио задержан узбекистанский курьер по подозрению в домогательствах к несовершеннолетней девочке
В столице Японии Токио гражданин Узбекистана был арестован по подозрению в совершении противоправных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщают японские СМИ, в частности, агентство Джиджи Пресс.
Сообщается, что 45-летний мужчина проживал в районе Синагава в Токио. Инцидент произошел 5 июля в одном из жилых домов в районе Сетагая.
Как произошел инцидент?
По данным полиции, подозреваемый прибыл в квартиру для доставки еды. В это время девочка находилась дома одна.
По версии следствия, курьер совершил в отношении девочки недопустимые физические действия. После случившегося она незамедлительно обратилась в полицию.
Японская полиция задержала подозреваемого в сентябре.
Подозреваемый признал вину
По информации Джиджи Пресс, полиция заявила, что задержанный мужчина признал свою вину. Расследование инцидента продолжается.
Некоторые японские издания также сообщили, что подозреваемый при регистрации в службе доставки использовал чужое имя. Эта информация изучается в рамках следствия.
В полицию сообщила девочка
Один из примечательных аспектов этого дела заключается в том, что после инцидента пострадавшая девочка самостоятельно обратилась в полицию.
В настоящее время полиция Японии ведет расследование с целью выяснения всех деталей происшествия и предоставления правовой оценки действиям подозреваемого.
Также действует общий правовой принцип, согласно которому до окончательного подтверждения вины судом подозреваемый считается невиновным с точки зрения закона.
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