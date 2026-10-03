В Алжире за похищение детей и умышленный поджог могут ввести смертную казнь

·34·Мир
В Алжире за похищение детей и умышленный поджог могут ввести смертную казнь

Нижняя палата парламента Алжира одобрила поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие усиление наказания за тяжкие преступления. Новые правила предусматривают смертную казнь за такие преступления, как умышленный поджог и похищение детей.

Законопроект был подготовлен после масштабных лесных пожаров, произошедших в стране в конце августа. По официальным данным, в результате пожаров в восточных регионах Алжира 27–30 августа погибли 12 человек.

Согласно новым поправкам, высшая мера наказания также может применяться за умышленный поджог лесов и полей, а также за преднамеренное уничтожение государственного или частного имущества в рамках некоторых тяжких преступлений.

Кроме того, предусмотрено установление смертной казни за похищение ребенка независимо от способа его совершения. Если преступление сопровождалось пытками, сексуальным насилием или жестоким обращением, наказание будет еще более суровым.

Законопроект также устанавливает норму о неприменении смягчающих обстоятельств, предусмотренных Уголовным кодексом, к лицам, признанным виновными в этих преступлениях.

Однако изменения пока не вступили в окончательную силу. Документ должен быть сначала одобрен верхней палатой парламента — Советом нации — не тремя четвертями, а тремя четвертями голосов (так в тексте), а затем подписан президентом и опубликован в официальном вестнике.

Для справки: хотя смертная казнь сохраняется в законодательстве Алжира, казни в стране не осуществляются с 1993 года.

парламент АлжираУголовный кодекссмертная казньлесные пожары
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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