Тяжелое отравление и риск онкологии: раскрыта скрытая опасность электронных сигарет
Среди многих бытует ошибочное мнение, что электронные сигареты «безвреднее» обычных табачных изделий. Однако медицинские специалисты строго предупреждают, что эти средства являются источником серьезной угрозы для здоровья. В передаче «Гапиринг» телеканала MY5 врачи перечислили тяжелые осложнения, вызываемые электронными сигаретами.
Образующийся дым и различные химические добавки незаметно разрушают организм изнутри.
Под ударом нервная система и дыхательные пути
По словам специалиста, регулярное и беспрерывное использование электронных сигарет (вейпов) приводит к следующим опасным заболеваниям:
Центральная нервная система: Постоянное воздействие химических паров приводит к хроническому отравлению (интоксикации) нервной системы.
Органы дыхания: В легких и бронхах возникают сильная обструкция, внезапные приступы удушья и тяжелые аллергические реакции.
Риск онкологии: Содержащиеся в них химические смеси и канцерогенные вещества могут послужить толчком к формированию раковых клеток в тканях.
Ложь о количестве никотина: почему отравление протекает сильнее?
Производители электронных сигарет часто указывают на упаковках, что содержание никотина крайне мало. Однако это может быть обманчивой уловкой:
«На упаковке может быть написано, что никотина мало, но это не значит, что они безвредны. Некоторые химические вещества, добавляемые в жидкость электронных сигарет, в несколько раз усиливают всасывание и воздействие никотина на организм. В результате организм подвергается гораздо более тяжелому отравлению, чем обычно», — пояснил специалист.
По этой причине врачи призывают молодежь и взрослых полностью отказаться от таких средств, считающихся «безвредным дымом».
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