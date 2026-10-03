Дочь Гуллю обвинили в том, что она столкнула мать из окна

В судебном процессе по делу о гибели турецкой певицы Гуллю стали известны новые подробности. Султан Нур Улу, подруга ее дочери Тугьян Улкем Гюльтер, дала в суде показания об инциденте, связанном с падением певицы из окна. Прокурор запросил для Гюльтер пожизненное лишение свободы при отбывании наказания в колонии особого режима.

52-летняя Гюль Тут, известная под сценическим именем «Гуллю», погибла 26 сентября 2025 года, упав с шестого этажа своего дома в районе Чинарджик провинции Ялова. По делу о ее гибели арестована ее дочь Тугьян Улкем Гюльтер. На суде она заявила, что не считает себя виновной.

По словам Гюльтер, в момент происшествия она находилась вместе со своей подругой Султан Нур Улу. Она утверждала, что мать зашла в комнату, а затем, когда она стояла к ней спиной, она услышала громкий звук. Гюльтер подчеркнула, что не видела, как мать упала.

Однако Султан Нур Улу дала в суде иные показания. Она заявила, что видела, как Гюльтер столкнула свою мать вниз со стороны окна. По ее словам, после инцидента Гюльтер велела ей поторопиться.

Свидетель также пояснила, что изначально предоставила об инциденте другую информацию, а сделала это впоследствии из-за страха. Гюльтер же настаивала на том, что подруга давала показания под давлением.

В ходе судебного процесса информацию по делу предоставили и другие свидетели. В частности, в некоторых показаниях были озвучены утверждения об отношениях Тугьян с матерью и словах, сказанных ею перед происшествием. Эти данные входят в число доказательств, рассматриваемых в суде.

Прокурор обвинил Тугьян Улкем Гюльтер в «умышленном и спланированном убийстве близкого родственника», попросив приговорить ее к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Суд постановил оставить ее под стражей. Следующее заседание назначено на 9 октября.

В настоящее время судебный процесс по делу о смерти Гуллю продолжается, окончательный приговор суда еще не вынесен.