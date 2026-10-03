Будьте осторожны! Распространяется купюра в 50 тысяч сумов, «восстановленная» с помощью бумаги и ручки

В социальных сетях распространяется видео, на котором порванная часть банкноты номиналом 50 тысяч сумов соединена обычной бумагой и скотчем, а поверх ручкой дорисованы цифра «50000» и узоры банкноты.

Согласно сообщениям, такая купюра была передана курьеру в качестве оплаты.

На самом деле, вместо того чтобы вручную «чинить» поврежденную банкноту и дорисовывать ее части, можно обратиться в банк. По данным Центрального банка, если вне всяких сомнений установлено, что две части порванной и склеенной банкноты принадлежат одной и той же купюре, она подлежит приему к оплате. Кроме того, существует возможность обменять поврежденные деньги через кассы банков.

В некоторых случаях, если сохранилось не менее 55 процентов банкноты, она также может быть признана платежеспособной. Поэтому при получении наличных денег за товары или услуги важно обращать внимание не только на их номинал, но и на подлинность и внешнее состояние.

Вместо самостоятельного изменения поврежденных денег безопаснее проверить и обменять их через банк.