Мать Отабека Мадрахимова рассказала о том, как её сын женился в 18 лет (видео)

·0·Культура
Мать Отабека Мадрахимова рассказала о том, как её сын женился в 18 лет (видео)

Известный певец и актер Отабек Мадрахимов создал семью в 18 лет. Сегодня у 51-летнего артиста четверо внуков. Об этом в одном из своих интервью рассказала его мать, заслуженная артистка Узбекистана Зиёда Мадрахимова.

По словам Зиёды Мадрахимовой, ранний брак сына и его решение создать семью в столь юном возрасте удивили многих.

«Прошу прощения, у него уже четверо внуков. Причина в том, что мой сын женился в 18 лет. Это отдельная история. Потому что все были удивлены. От девушек приходили звонки, письма. Однажды он пришел и сказал: "Я женюсь". Я спросила: "Ты что, с ума сошел?"», — вспоминает мать артиста.

По её словам, будущая супруга Отабека Мадрахимова отличалась от других девушек своей гордостью и манерой поведения. Несмотря на то, что вокруг него было много поклонниц, певец выбрал именно её.

«Все девушки крутились вокруг него. Но одна девушка была чрезмерно гордой: даже когда он заговаривал, она не смотрела на него, отворачивалась и уходила. Видимо, судьба распорядилась так, что именно она стала невесткой», — сказала Зиёда Мадрахимова.

Артистка подчеркнула, что сейчас в семье подрастают четверо внуков, а ранний брак Отабека Мадрахимова до сих пор остается памятным событием для их близких.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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