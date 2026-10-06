Отабек Мадрахимов о своем характере: «Я сам знаю, как со мной тяжело работать» (видео)

·48·Культура
Отабек Мадрахимов о своем характере: «Я сам знаю, как со мной тяжело работать» (видео)

Певец Отабек Мадрахимов в интервью передаче «SMusic» откровенно рассказал о своем характере. Он сообщил, что раньше был очень вспыльчивым, не выносил несправедливости и часто вступал в споры.

«Раньше я вспыхивал как огонь. Был очень вспыльчивым. Из-за своего гнева я часто ссорился со многими людьми. Не любил несправедливость. Скажу правду, я понимаю, что это шло мне в минус и влияло на здоровье. Поэтому сейчас я стараюсь по возможности молчать и держать всё в себе», — сказал певец.

Мадрахимов также подчеркнул, что считает себя требовательным и немного капризным человеком.

«Я требовательный. Во-вторых, у меня есть свои капризы. Если мне что-то не нравится, я ни за что не стану это делать. Поэтому я низко кланяюсь и выражаю благодарность всей своей творческой команде. Потому что я сам знаю, и Бог знает, как тяжело со мной работать. Если говорить по-русски, я очень самокритичный человек», — отметил он.

В ходе беседы ведущий спросил певца, не сложно ли жить рядом с человеком с таким характером.

«Сложно, очень сложно. Поэтому, хотя в жизни мне уже исполнилось пятьдесят, я не говорю, что повидал всё. Но в меру своего опыта я повидал многое. Сейчас на первом месте для меня — творчество и здоровье», — сказал Отабек Мадрахимов.

Отабек МадрахимовSMusicУзбекская эстрада
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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