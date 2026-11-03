Отабек Мадрахимов разволновался на сцене: певец не смог сдержать слез

Известный певец и актер Отабек Мадрахимов не смог скрыть своего волнения на музыкальном вечере, посвященном его 35-летней творческой деятельности. Артист со слезами на глазах рассказал, что этот долгожданный день дался ему нелегко.

В ходе творческого вечера певец выразил искреннюю благодарность людям, которые поддерживали его. Он особо поблагодарил организаторов концерта, коллег, учеников и представителей средств массовой информации.

«Огромное спасибо моим коллегам, младшим братьям, ученикам, всем журналистам и представителям прессы! Спасибо всем, кто пришел сегодня и поддержал меня», — сказал Отабек Мадрахимов с волнением.

Тот факт, что артист не смог сдержать слез, и его искренняя благодарность стали одними из самых трогательных моментов творческого вечера.