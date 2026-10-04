В Париже состоялась презентация новой коллекции Miu Miu (видео)

·42·Культура
В Париже состоялась презентация новой коллекции Miu Miu (видео)

Известный стилист Влад Лисовец опубликовал в своем Telegram-канале видео с Недели моды в Париже и поделился своими впечатлениями о новой коллекции модного дома Miu Miu. Об этом сообщает Zakon.kz.

Стилист отметил, что дизайнер Миучча Прада сохранила в новой коллекции фирменный стиль бренда.

«Миучча Прада на сегодняшнем показе Miu Miu в очередной раз сделала акцент на фирменные короткие крои, простые формы и игру пропорций. Коллекция получилась узнаваемой, без резких отступлений от своего привычного стиля», — написал стилист.

Миучча Прада — известный итальянский модельер, дизайнер и предприниматель. Она руководит модным домом Prada, а также основала бренд Miu Miu.

Влад ЛисовецMiu MiuМиучча ПрадаНеделя моды в Париже
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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