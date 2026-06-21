Шахзода Мухаммедова потрясла мир моды на фестивале цветов в Намангане (видео)

Известный дизайнер Шахзода Мухаммедова вновь привлекла внимание общественности своим необычным творчеством. Творец, получивший международное признание благодаря коллекции, ранее представленной в Милане, на этот раз выступила с теми же работами в рамках фестиваля цветов в Намангане.

В программу фестиваля впервые было включено направление моды, и именно на этой сцене Шахзода Мухаммедова представила свою эксклюзивную коллекцию. В каждом наряде дизайнер сумела гармонично сочетать уникальную идею, изысканный вкус и современный стиль.

Известно, что фестиваль цветов в Намангане в последние годы становится не только праздником флористики, но и крупным культурным мероприятием, объединяющим различные творческие направления. Нововведением этого года стало добавление модного блока, что придало фестивалю еще больше красок.

Коллекция Шахзоды Мухаммедовой была встречена зрителями с большим интересом. Ее выступление на сцене придало фестивалю особую атмосферу и подарило незабываемые моменты любителям моды.