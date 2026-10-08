Почему Зендея не встала при встрече с первой леди Франции?

Показ Луис Вуиттон в рамках престижной Недели моды в Париже обернулся неожиданным скандалом с этикетом. Краткая встреча между одной из ярчайших звезд Голливуда, актрисой фильмов «Эйфория» и «Дюна» Зендеей и супругой Президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон вызвала резкое недовольство интернет-пользователей.

Париж Match опубликовал в своем Instagram видеоролик, который за короткое время набрал более 2 миллионов просмотров и вызвал широкую волну обсуждений в глобальной сети.

Неловкий момент в первом ряду подиума

Детали инцидента четко запечатлены на видео:

Инициатива первой леди: Первая леди Франции Брижит Макрон сама подошла к сидевшей в первом ряду демонстрационного зала Зендее и протянула ей руку;

Приветствие сидя: В этот момент американская актриса, беседовавшая со своим собеседником, не вставая с места, с улыбкой протянула руку для приветствия;

Гнев в сетях: Этот поступок Зендеи, всегда отличавшейся примерным поведением и безупречным имиджем, был воспринят фанатами и наблюдателями как нарушение правил этикета.

Мнения пользователей: Невоспитанность или неожиданная ситуация?

Разгоревшаяся в социальных сетях дискуссия разделилась на два лагеря:

«Элементарная вежливость пропала»: Критики отметили, что даже если бы речь шла не о первой леди, здороваться сидя со старшим по возрасту и стоящим человеком — это бескультурье. «Очень люблю Зендею, но это яркий пример нехватки воспитания. Нужно было встать из уважения перед первой леди Франции», — написали пользователи;

Позиция защитников: Сторонники актрисы объяснили это тем, что в шумной и отвлекающей обстановке Зендея не сразу поняла, кто именно к ней подошел, и растерялась в неожиданной ситуации.

Личная жизнь звезды снова в центре внимания

28-летняя актриса в последние месяцы находится под пристальным вниманием общественности не только из-за карьеры, но и благодаря изменениям в личной жизни:

Брак с Томом Холландом: Летом этого года звезда «Человека-паука» Том Холланд в интервью изданию Эскуире официально подтвердил, что женился на Зендее;

Высокий статус и ответственность: Каждый шаг актрисы, являющейся молодежным кумиром мирового масштаба и лицом брендов, отслеживается по всему миру с особой тщательностью.

Этот инцидент в Париже в очередной раз продемонстрировал различия между современной культурой звезд и традициями дипломатического этикета. Данное происшествие наглядно доказало, что даже пренебрежение самыми простыми правилами протокола со стороны известнейших людей может подвергнуться серьезной критике.