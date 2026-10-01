На Парижской неделе моды представили необычные образы (видео)

28 сентября 2026 года в рамках Парижской недели моды на площади Республики во французской столице состоялся показ весенне-летней коллекции 2027 года бренда Матиерес Фекалес. Сообщается, что показ мод на этой площади был организован впервые.

В коллекции под названием «Те Нинетй-Нине Перкент» («99 процентов») приняли участие 99 моделей. Все они являются представителями цветных рас, и через эту коллекцию дизайнеры Стивен Радж Бхаскаран и Ханна Роуз Далтон обратили внимание на представительство различных групп и культур в мире моды.

На показе были использованы наряды в белых, черных и красных тонах, объемные платья, одежда из кожи и денима, различные головные уборы и необычные аксессуары. В некоторых образах также нашли отражение ткани и драпировки, характерные для индийского сари.

Внимание зрителей привлекли и отдельные образы показа, в частности модели с полностью белым макияжем лица. Кроме того, в коллекции были продемонстрированы образы, вдохновленные религиозными и различными культурными символами, а также одежда с надписью «Ресист».

Дизайнеры Матиерес Фекалес продолжили в этой коллекции тему богатства и элиты из предыдущего сезона, но на этот раз сосредоточились на вопросах широких слоев общества, индивидуальности и представительства. Показ также активно обсуждался в социальных сетях благодаря своему резкому макияжу и сценическим образам.