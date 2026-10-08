Нигина Жабборова отпраздновала день рождения по-особенному (видео)
Актриса и блогер Нигина Жабборова встретила еще один год своей жизни. Она поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram видео и фотографиями, подготовленными по случаю дня рождения.
В видео запечатлено, как актриса встречает день рождения в национальном костюме, держа в руках небольшой торт с одной зажженной свечой. Под своими фотографиями Нигина Жабборова оставила подпись: «День, который бывает раз в году, и это тот самый день».
Подписчики актрисы поздравляют ее с днем рождения и пишут в комментариях искренние пожелания.
Мы также присоединяемся к поздравлениям в адрес Нигины Жабборовой и желаем ей крепкого здоровья, счастья, творческих успехов и радостных дней.
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