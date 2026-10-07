Мисс Узбекистана Нигина Фахриддинова вышла замуж. Этим радостным новостью победительница конкурса красоты поделилась с поклонниками на своей странице в социальной сети.

Нигина Фахриддинова опубликовала кадры с церемонии бракосочетания на своей странице в Instagram. Эта новость за короткое время привлекла внимание фанатов.

Важное событие в личной жизни известной в сфере красоты Нигины Фахриддиновой было тепло встречено ее подписчиками.

Поклонники желают Нигине Фахриддиновой, начавшей новую семейную жизнь, счастья и гармонии.