В Турции дочь певицы Гуллю приговорили к пожизненному заключению

В турецком городе Ялова вынесен судебный приговор по делу о гибели Гюль Тут, известной под сценическим псевдонимом певица Гуллю. 28-летняя дочь певицы Тугьян Улькем Гюльтер, погибшей 26 сентября 2025 года в результате падения из окна своего дома на шестом этаже, приговорена к отягченному пожизненному заключению. Об этом сообщает агентство Анадолу.

В рамках дела, рассмотренного судом тяжелых преступлений в Ялове, Гюльтер обвинили в умышленном убийстве матери по предварительному сговору. В ходе судебного процесса были обсуждены относящиеся к делу переписки, аудиозаписи, заключения экспертов и показания свидетелей.

Выступая в суде со слезами на глазах с защитной речью, Гюльтер отвергла предъявленные ей обвинения. Она заявила, что не видели момента падения матери, а если бы увидела, то попыталась бы ее удержать. Она также подчеркнула, что ее оговорили, и выразила уверенность в своей невиновности.

После оглашения судебного приговора адвокат Гюльтер сообщил, что дело еще не завершено и существует возможность обжалования решения в вышестоящих инстанциях.