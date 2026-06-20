Иранская певица, выступившая без хиджаба, приговорена к порке

·2·Культура
Иранская певица, выступившая без хиджаба, приговорена к порке

Иранская певица Парасту Ахмади и 8 членов ее группы были приговорены к 74 ударам плетью. Причиной стало выступление певицы в декабре 2024 года с песней «Az Хуне Джаванане Ватан» в прямом эфире без хиджаба.

Суд города Кум признал их виновными в создании и распространении «бесстыдного и аморального контента». Помимо порки, им запрещено покидать Иран и заниматься творческой деятельностью в течение двух лет.

Правозащитники раскритиковали это решение, заявив, что исполнение песен женщиной не является преступлением по законодательству Ирана, а дело было неверно истолковано.

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