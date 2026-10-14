Райхон Ганиева рассказала, кем бы стала, если бы не была артисткой (видео)

·58·Культура
Райхон Ганиева рассказала, кем бы стала, если бы не была артисткой (видео)

Певице Райхон Ганиевой задали вопрос о том, какую профессию она бы выбрала, если бы не стала артисткой. Отвечая на этот вопрос, певица рассказала, что с детства интересовалась лабораторными исследованиями.

«Думаю, я была бы лаборантом. Знаете, когда колют палец и берут кровь? Затем кладут ее на маленькое стеклышко и проводят различные анализы. Этот процесс казался мне очень интересным. А когда у меня самой брали кровь, я плакала», — поделилась Райхон.

В ходе беседы у певицы также спросили, какую из своих песен ей уже надоело исполнять снова и снова. С улыбкой Райхон упомянула песню «Верь в свою мечту» («Orzuingga ishon»).

А в какой профессии вы можете представить Райхон Ганиеву? Пишите свое мнение в комментариях!

Певица Райхон ГаниеваВерь в свою мечтулабораторные исследованияПесня «Верь в свою мечту»
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Райхон Ганиева встретила 48-летиеРайхон Ганиева встретила 48-летие16 сентября 13:00Райхон Уласенова раскрыла историю любви своего сынаРайхон Уласенова раскрыла историю любви своего сына17 сентября 16:34Греческий фурор, разбитые тарелки: Райхон необычно отметила день рождения (видео)Греческий фурор, разбитые тарелки: Райхон необычно отметила день рождения (видео)21 сентября 15:37Райхон Ганиевой устроили необычный сюрприз на день рождения (видео)Райхон Ганиевой устроили необычный сюрприз на день рождения (видео)17 сентября 16:11Неожиданный дуэт Райхон и Иззата Шукурова: фанаты ждут новую песнюНеожиданный дуэт Райхон и Иззата Шукурова: фанаты ждут новую песню22 сентября 13:48Райхон Уласенова накормила невестку Азизаксон сладостями (видео)Райхон Уласенова накормила невестку Азизаксон сладостями (видео)9 августа 14:06
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
Озода Нурсаидова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за билеты на отмененный концерт
Озода Нурсаидова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за билеты на отмененный концерт
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре
Мафтуна Холмуротова награждена нагрудным знаком: певица обратилась к поклонникам
Мафтуна Холмуротова награждена нагрудным знаком: певица обратилась к поклонникам
Мурод Назаров женил старшего сына: подробности со свадьбы
Мурод Назаров женил старшего сына: подробности со свадьбы
Севинч Исмоилова открыто рассказала о самом трагическом случае в своей жизни, который скрывала 8 лет
Севинч Исмоилова открыто рассказала о самом трагическом случае в своей жизни, который скрывала 8 лет