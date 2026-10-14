Райхон Ганиева рассказала, кем бы стала, если бы не была артисткой (видео)

Певице Райхон Ганиевой задали вопрос о том, какую профессию она бы выбрала, если бы не стала артисткой. Отвечая на этот вопрос, певица рассказала, что с детства интересовалась лабораторными исследованиями.

«Думаю, я была бы лаборантом. Знаете, когда колют палец и берут кровь? Затем кладут ее на маленькое стеклышко и проводят различные анализы. Этот процесс казался мне очень интересным. А когда у меня самой брали кровь, я плакала», — поделилась Райхон.

В ходе беседы у певицы также спросили, какую из своих песен ей уже надоело исполнять снова и снова. С улыбкой Райхон упомянула песню «Верь в свою мечту» («Orzuingga ishon»).

А в какой профессии вы можете представить Райхон Ганиеву? Пишите свое мнение в комментариях!